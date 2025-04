Masz dość plączących się po samochodzie kabli? Z tą ładowarką to już przeszłość

Korzystanie z ładowarki w samochodzie jest stosunkowo proste: od smartfon do uchwytu, wtyczka do smartfona i jedziemy. Co jednak w sytuacji, kiedy nie musimy ładować naszego urządzenia po drodze? Wtedy zwykle zostaje ono z nami w kieszeni, a między siedzeniami, czy gdzie tam macie gniazdko, plącze się kabel od ładowarki. A spróbujcie go wsadzić do schowka, to gwarantuje: zniknie jak amfora. Ta ładowarka rozwiązuje ten problem inaczej: kable z niej się wysuwają. I to za jedyne 70,99 zł.