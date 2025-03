MacBook Air w świetnej promocji. Lepszego laptopa w tej cenie nie znajdziesz

MacBook Air M1

Mamy tu do dyspozycji wysokiej jakości 13,3-calowy ekran o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli. Wrażenie robi także jego maksymalna jasność, która wynosi do 400 nitów. Tym samym praca na zewnątrz w przypadku tego urządzenia nie stanowi większego problemu i to nawet mimo błyszczącej matrycy. Czy jest cichy? Jak najbardziej. Dzięki układowi Apple M1 laptop ten w normalnej biurowej pracy praktycznie się nie nagrzewa. Dzięki temu radzi sobie z nim chłodzenie pasywne. Jest więc całkowicie cichy. Mimo to nie ma problemu, aby pracować z nim na kolanach. Możemy zapomnieć o nieprzyjemnym cieple typowym dla laptopów z x86. Dodatkowo ma on niezwykle wygodną klawiaturę, a jego bateria wytrzymuje do 10-12 godzin realnej pracy. I to przy 1,29 kg wagi. To wszystko przekłada się na to, że za 3149 złotych nie da się kupić lepszego laptopa w podróż.