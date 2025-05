Loteria Samsung: Smart Home i góra codziennych nagród czeka

Funkcjonalności ekosystemu SmartThings

Zasady uczestnictwa w loterii

W dniach od 15 maja do 24 grudnia 2025 roku należy nabyć co najmniej jedno z wybranych urządzeń smart AGD lub RTV marki Samsung objętych promocją, za minimalną kwotę 500 zł. Konieczne jest zachowanie oryginału dowodu zakupu do końca trwania loterii. Każde wydane 500 zł na promocyjne produkty na jednym dowodzie zakupu to jeden los. Kwoty z różnych dowodów zakupu nie podlegają sumowaniu.