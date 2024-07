Logitech G309. Tania i bezprzewodowa myszka dla graczy

Logitech G309 to nowa myszka dla graczy w ofercie szwajcarskiej marki. Chociaż oferuje wiele zaawansowanych rozwiązań, to nie jest przesadnie droga.

Firma Logitech zaprezentowała nową, gamingową myszkę. Model G309 może być kuszącą propozycją dla wielu graczy, bo na papierze prezentuje się bardzo ciekawie, a jednocześnie nie kosztuje majątku.

Logitech G309

Logitech G309 to po pierwsze myszka bezprzewodowa. Jednak nie jest wyposażona we wbudowany akumulator. Do zasilania wymagana jest pojedyncza bateria AA, która ma zapewniać do 300 godzin pracy w trybie Lightspeed z częstotliwością raportowania 1 ms lub do 600 godzin po przełączeniu się na Bluetooth. Alternatywą jest też Powerplay, ale wymaga to zakupu oferowanego osobno bezprzewodowego systemu ładowania.

Logitech G309 wyposażona jest w sensor HERO 25K z czułością do 25,600 DPI i szybkością do 400 IPS, czyli około 10 m/s. Jej masa to zaledwie 68 gramów bez baterii oraz około 86 gramów po włożeniu do środka paluszka AA. Poza tym gryzoń oferuje hybrydowe przełączniki optyczno-mechaniczne Lightforce. Te mają gwarantować nie tylko trwałość, ale też szybką reakcję i niskie opóźnienia.

Myszka Logitech G309 dostępna jest od dzisiaj (9 lipca) w dwóch wersjach kolorystycznych — białej oraz czarnej. Sugerowana cena detaliczna to 359 zł.

