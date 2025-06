Lidl zwala z nóg. To tylko kilka dych, a zastąpi aż 3 urządzenia w Twojej kuchni

SILVERCREST KITCHEN TOOLS

I tak mamy tu zestaw, który odpowiada za klasyczny opiekacz do kanapek . Idealna sprawa, kiedy chcemy zjeść szybkie i ciepłe tosty. Kiedy jednak mamy ochotę na coś na słodko, to drugi zestaw zamienia to urządzenie w pełnowartościową gofrownicę . Tym samym nadaje się świetnie do przygotowania smacznego deseru.

A skoro mamy już przekąski i deser, to co z obiadem? I tu to zmyślne urządzenie znajdzie swoje zastosowanie. A to dzięki trzeciemu zestawowi płytek grzewczych, dzięki którym zamienia się w elektrycznego grilla. Nie ma znaczenia, co sobie przygotowujesz: po wszystkim i wystygnięciu płyt, możesz je zdjąć i umyć ręcznie, lub w zmywarce. To idealny sprzęt nawet do małej kuchni a kosztuje jedynie 79 zł.