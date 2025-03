Lidl kusi ofertą dnia. Cena 89,25 obowiązuje tylko dziś

PARKSIDE® Zszywacz elektryczny PET 25 D4, z potrójnym zabezpieczeniem

Producent zapewnia, że to idealny sprzęt do mocowania materiałów, takich jak tekstylia, folie i karton oraz do powierzchni z miękkiego drewna.

Nadaje się do wąskich elementów i pracy blisko krawędzi dzięki wąskiemu noskowi takera. Posiada potrójne zabezpieczenie: wyzwalanie tylko przy włączonym wyłączniku sieciowym, przyłożonym nosie takera i wciśniętym przełączniku ręcznym. Koło nastawcze służy do bezstopniowego wstępnego wyboru siły uderzenia. Można go wygodnie obsługiwać za pomocą jednej ręki - wszystko, dzięki antypoślizgowemu, miękkiemu uchwytowi. Prowadnica wzdłużna posiada płynną regulację w zakresie 1-14 cm. Zszywacz wyposażony jest także w praktyczny system załadunku tylnego ze wskaźnikiem napełnienia.

Jak się można domyślić, zszywacz jest kompatybilny z dostępnymi na rynku akcesoriami – np. zestawem zszywek i gwoździ PARKSIDE.