Lidl z mega ofertą, ale tylko dziś. Tego właśnie mogło ci brakować

Bardzo fajne urządzenie. Co do tego struga, to jestem bardzo zadowolony, pracuję z nim już kilka dni, prowadzi się precyzyjnie, pewnie i wygodnie, ładnie zbiera i nie jest aż tak głośny jak myślałem, że będzie. Troszkę prądożerny, ale widocznie tak musi być.

- zachwala sprzęt jeden z jego użytkowników na stronie internetowej sklepu Lidl.