Lidl z fajną promocją teraz na cały zestaw. Lepiej nie przegapić

Zestaw z myjką wysokociśnieniową 2400 W z zestawem dysz teraz można zakupić w sklepie internetowym Lidla za 576,81 złotych . Kupując te produkty osobno należałoby zapłacić dużo więcej, bo 721 złotych. Zatem, jeśli ktoś nosi się właśnie z zamiarem zakupu tego typu urządzenia, to z pewnością zainteresuje się taką ofertą.

Myjka Parkside - czy jest dobra?

Opinie użytkowników na temat myjki są bardzo pozytywne. Głównie chwalony jest stosunek jakości do ceny, ale to wcale nie powinno nas dziwić - na ogół właśnie tak, w opinii użytkowików, wypadają urządzenia tej marki.

Cena do jakości 5/5. Bruk czyści idealnie, a z autem też sobie całkiem nieźle radzi.

Myjka jest idealna do mycia pojazdów, tarasów i elewacji. Co najważniejsze, aby skutecznie doczyścić powierzchnię nie trzeba wcale używać żadnej chemii. Urządzenie oferuje oszczędne czyszczenie, zapewniając niskie zużycie wody - producent zapewnia, że oszczędność wody wynosi aż 80 procent, w porównaniu z czyszczeniem za pomocą węża ogrodowego. Myjka jest także wyposażona w energooszczędny system automatycznego startu, który oznacza że silnik pracuje tylko po naciśnięciu uchwytu pistoletu.

Do myjki dołączony został zestaw 4 dysz, które służą do usuwania różnego typu zabrudzeń. Skutecznie usuną zarówno te delikatne, jak i bardziej uporczywe zabrudzenia. Z pewnością dadzą spore pole do popisu podczas robienia porządków.