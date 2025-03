Lidl tnie cenę i rzuca świetny sprzęt. Oferta ważna tylko dziś

Wiosna nadchodzi i nie da się ukryć, że wraz z nią pojawią się pomysły na remonty i z pewnością okaże się, że nasz ogród i dom wymaga nieco ulepszeń. Dla majsterkowiczów to wymarzony moment, aby wyciągnąć wszystkie swoje narzędzia i przystąpić do działania. Właśnie z myślą o pasjonatach prac tego typu, Lidl wymyślił dzisiejszą promocję.

W dzisiejszej ofercie dnia sklepu Lidl, znajdziemy bardzo wysoko oceniane przez użytkowników, nożyce do cięcia blachy marki Parkside. Dzięki aktywacji kuponu zniżkowego w aplikacji, urządzenie to w dniu dzisiejszym (4 marca 2025) zakupimy o 25 procent taniej od ceny regularnej. Oznacza to, że za nożyce zapłacimy jedynie 126,75 złotych. Ci, którzy chcą wzbogacić swoją domową kolekcję elektronarzędzi, powinni być zachwyceni.