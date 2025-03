Lidl rzucił ofertę dnia. To ostatnia taka okazja w tym miesiącu

Tylko w dzisiejszym dniu, czyli 31 marca 2025, reflektor na akumulator dostaniemy w sklepie internetowym Lidla za 129 złotych . Warto się przyjrzeć urządzeniu właśnie teraz, bowiem jego cena regularna to 179 złotych. Producent zapewnia, że reflektor oferuje maksymalną jasność oraz jest wyposażony w praktyczny tryb oszczędzania 50%. Posiada dwa porty USB i wskaźnik stanu baterii. Obudowa nie tylko jest odporna, ale także antypoślizgowa, dzięki ogumowanym krawędziom. Jeśli chodzi o opinie na stronie sklepu Lidl, to po wczytaniu się w nie, okazuje się, że to całkiem dobre urządzenie, rzecz jasna za rozsądną cenę.

Akumulatorowy reflektor LED, marki Parkside

To urządzenie to nic innego, jak przenośna latarka z funkcją powerbanku USB. Zostało wyposażone w mocną diodę LED COB o mocy 40W. Posiada aż cztery tryby pracy: maksymalna jasność / tryb oszczędzania 50% / sygnał SOS / czerwone migające światło. Reflektor ma dwa porty USB i jeden wskaźnik stanu baterii pod ochronną pokrywą na zawiasach. Jest wyjątkowo odporny na uderzenia, dzięki obudowie z gumowanymi krawędziami. Ale to nie wszystko, można go postawić, ale równie dobrze nadaje się do zawieszenia.