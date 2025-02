Lidl z mega ofertą dnia. Warto się zainteresować właśnie teraz

Lidl już najwyraźniej czuje wiosnę i rusza z przeceną urządzeń, które sprawdzą się idealnie podczas remontów domowych. W dzisiejszej ofercie dnia znajdziemy szlifierkę taśmowo-tarczową, którą doceni każdy wytrawny majsterkowicz. Urządzenie to dostaniemy w cenie 396,75 złotych. Jest to przecena na poziomie 25 procent. Cena regularna szlifierki to 529 złotych. Sprzęt zakupimy w sklepie internetowym Lidla, nawet nie musimy aktywować kuponu w aplikacji.