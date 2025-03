Lidl rzucił promocję dnia. Nie po cichu, ale "z wielką pompą"

Świetnie sprawdza się do podlewania kwiatów. Można do niego podłączyć wąż ogrodowy. Mamy też rolkę 25 metrów od Lidla. Trzeba jeszcze kupić wąż, który umieścimy w beczce na deszczówkę. To też kosztuje niedużo.

PARKSIDE Pompa domowa i ogrodowa PHGA 1000 A1, 1000 W

Przeznaczona do zaopatrzenia domu i ogrodu w wodę z umywalek, zbiorników, studni lub szybów. Nadaje się do zakładania zewnętrznych przyłączy w środowisku wolnym od mrozu - np. do szopy ogrodowej, garażu lub budynków gospodarczych. Można ją zastosować również do nawadniania rozległych działek o różnicy wysokości do 36 m. Została wyposażona w system Start-Stop z automatycznym uruchamianiem pompy po pobraniu wody. Posiada także czujnik przepływu wody z wyświetlaczem LED do monitorowania procesu pompowania. Gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy, dzięki elektronicznemu zabezpieczeniu przed pracą na sucho i wyłącznikowi bezpieczeństwa, w przypadku przeciążenia. Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu się wody do punktu poboru po zatrzymaniu pompy.