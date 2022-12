Lidl szaleje. Megahit znów dostępny, i to w tańszej wersji

W sieci Lidl raz jeszcze pojawi się urządzenie Monsieur Cuisine Connect, czyli tańsza spośród aktualnie dostępnych wersji kultowego już Lidlomiksa.

Lidl idzie za ciosem i po tym, jak przecenił urządzenie Monsieur Cuisine Smart, swój flagowy robot kuchenny, nadszedł czas na tańszą alternatywę – Monsieur Cuisine Connect. Siłą rzeczy jest to sprzęt nieco gorzej wyposażony, ale dzięki temu jeszcze bardziej przystępny.

Monsieur Cuisine Connect pojawi się w ofercie dyskontu 19 grudnia, w cenie 1899 zł. Dla odniesienia wariant Smart kosztuje 2499 zł, choć ostatnio może spotkać go przecenionego do 2199 zł.

Warto zauważyć, podczas gdy zazwyczaj roboty Lidla dostępne są przede wszystkim w sklepach stacjonarnych, tym razem będzie dokładnie odwrotnie. Jak ogłoszono, oferta pojawi się tylko i wyłącznie w kanale online, z dostawą pod drzwi, którą to jednak sieć obiecuje zrealizować bezpłatnie. W dodatku udostępni przy tym aż 30-dniowy zwrot, więc to dobra okazja, by sprzęt bezstresowo przetestować.

Monsieur Cuisine Smart a Connect – różnice

Technicznie rzecz biorąc, Connect to model starszy niż Smart, co pociąga za sobą pewne ograniczenia. Niemniej wcale nie są one tak drastyczne, jak mogłoby się w pierwszej chwili wydawać.

Tańszy model pierwotnie miał o kilkadziesiąt watów słabszą grzałkę, przez co gotowanie w nim trwało nieco dłużej, ale w najnowszych rewizjach z tego ograniczenia zrezygnowano. Pozostaje za to mniejszy 7-calowy ekran, zamiast 8-calowego, a misa nie ma wyskalowanej podziałki.

Niewielkie różnice dotyczą też oprogramowania, które wprawdzie niezmiennie zawiera ponad 600 przepisów, ale nie umożliwia synchronizacji z głosowymi asystentami takimi jak Google czy Alexa. Przy tym obsługiwane jest przez podmiot zewnętrzny, a nie z poziomu konta Lidl.

