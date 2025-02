Lidl przecenił świetne urządzenie. Taka oferta obowiązuje tylko dziś

25 lutego 2025 roku, odkurzacz do czyszczenia kominka zakupimy o 20 procent taniej od ceny regularnej, czyli zapłacimy za niego 207,20 złotych . To doskonała okazja dla wszystkich tych, którzy nie posiadają jeszcze na stanie urządzenia tego typu. Opinie użytkowników, zamieszczone na stronie produktu, są bardzo zachęcające:

Dobrze przemyślany sprzęt. W porównaniu do starego to odrzutowiec... Duża siła ssania, wciąga wszystko, świetnie nadaje się czyszczenia kominków, ale również odkurzy samochód czy warsztat, dom. Trzeba pamiętać że po każdym odkurzaniu warto użyć przycisk czyszczący filtr. Jeśli moc po pewnym czasie spada to znak, że trzeba wytrzepać i odkurzyć filtr i działa jak nowy. Do filtra łatwo się dostaniesz bez odkręcania śrub, są zaczepy. Dodatkowo cena.... jest lepsza niż bardzo dobra.

Urządzenie sprawi, że czyszczenie kominka, pieca węglowego lub grilla raz na zawsze przestanie być koszmarem. Ale to nie wszystko, co potrafi ten sprzęt. Idealnie sprawdzi się także do czyszczenia podłóg, dzięki dodatkowej 2-częściowej metalowej rurze ssącej z zamontowaną dyszą do podłóg.



Odkurzacz został wyposażony w pojemnik stalowy o pojemności 20 litrów z szybkozłączami. Posiada też zintegrowany metalowy kosz filtracyjny z wyjmowanym filtrem do czyszczenia oraz automatyczny hamulec bezpieczeństwa w razie braku filtrów. Ma także funkcję półautomatycznego czyszczenia filtra, zintegrowany uchwyt na wąż, rury ssące i przewód sieciowy. Jest mobilny dzięki 4 kółkom.