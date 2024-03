Idź w sobotę do Lidla. Konkurent Thermomixa wraca z superceną

DoLidla wraca konkurent Thermomixa, czyli termorobot kuchenny Monsieur Cuisine Smart (MC Smart). Urządzenie będzie można już w ten weekend kupić w bardzo atrakcyjnej cenie.

Polski styl życia to między innymi nasza rodzima kuchnia oraz miłość do jedzenia. Na ogół kochamy spędzać czas w kuchni, gdzie tworzymy smakowite potrawy dla siebie i swoich bliskich. Nie zawsze jednak mamy na to czas i siły, szczególnie po długim dniu pracy. Myślimy wtedy przede wszystkim o relaksie na kanapie z ulubioną książką lub serialem. Wtedy z pomocą przychodzi termorobot MC Smart. Jego pomoc przyda się szczególnie teraz, w trakcie intensywnych, przedświątecznych przygotowań do Wielkanocy.

Proponowane przez sieć sklepów Lidl urządzenie MC Smart ma 15 automatycznych programów pracy, wśród których znajdują się między innymi ugniatanie, krojenie warzyw, fermentowanie, gotowanie na parze czy miksowanie. Jedną z dostępnych funkcji jest możliwość dostosowania porcji w wybranych przepisach. Pozwala to na elastyczne planowanie posiłków.

"Lidlomix" (tak wiele osób nazywa konkurenta Thermomixa, co niezbyt podoba się produkującej go firmie Vorwerk) ma planer posiłków, listę zakupów oraz funkcję notatnika. Ich zadaniem jest pomoc w organizacji codziennych obowiązków kulinarnych. MC Smart ma również bogatą bazę, zawierającą ponad 600 darmowych przepisów, które są wstępnie wgrane. Więcej ich można znaleźć online. Dzięki wbudowanej łączności Wi-Fi, użytkownicy lidlowego termorobota mogą aktualizować przepisy i łączyć się z urządzeniem za pomocą swojego smartfonu.

MC Smart sprzedawany jest w zestawie z pokrywą, wkładką do gotowania na parze, nasadką do gotowania na parze, wkładem do gotowania, dużą misą do mieszania (4,5 l) ze stali nierdzewnej, wkładem z ostrzami, nasadką do ubijania, szpatułką ze zdejmowaną końcówką oraz pokrywką z otworem do napełniania i miarką.

Dostępność i cena

Termorobot Monsieur Cuisine Smart będzie dostępny od najbliższej soboty, 23 marca 2024 roku, w sklepach stacjonarnych Lidl. Promocyjna cena termorobota wyniesie tylko 1799 zł.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Lidl

Źródło tekstu: Lidl