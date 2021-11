Lidl z kapitalną promocją. Hit ponad 60 proc. taniej

Sieć Lidl przecenia dostępny w regularnej ofercie oczyszczacz powietrza SilverCrest SLR 30. Od soboty 27 listopada urządzenie kupicie z ponad 60-procentowym rabatem!

Sezon grzewczy w toku, więc i oczyszczacze powietrza wracają na piedestał. Jeszcze w październiku ich odświeżoną ofertę przedstawiła Biedronka, a niniejszym portugalskiemu rywalowi wtóruje Lidl.

Ogólnie rzecz biorąc, propozycja Lidla to sprzęt klientom tej sieci doskonale znany – SilverCrest SLR 30. To znaczy, że możemy liczyć na 30-watową konstrukcję o deklarowanej wydajności 130 m³/godz, wyposażoną w wyjątkowo powszechny w tej klasie filtr trójwarstwowy.

Co za tym idzie, urządzenie na pierwszej linii wyłapuje największe rozmiarowo zanieczyszczenia, takie jak włosy czy sierść. Następnie, dzięki warstwie klejonych żywicą włókien szklanych, usuwa mniejsze cząsteczki, by w końcu za sprawą filtra węglowego wyeliminować też brzydkie zapachy. Jednym słowem: klasyka.

Dodatkowo, obok samej filtracji, SilverCrest SLR 30 oferuje cztery tryby wydajności, wskaźnik LED jakości powietrza, timer i sygnalizację wymiany filtra. Ponownie – klasyka.

Nieklasyczna jest za to cena, bo o ile opisywany oczyszczacz można kupić w regularnej cenie 279 zł, o tyle od soboty 27.11 będzie on do nabycia za 99 zł, co daje upust sięgający ponad 60 proc. Nie wiadomo, jak długo potrwa okazja, ale tym samym wszyscy zainteresowani mają motywację, aby się pospieszyć.

