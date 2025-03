Lidl nie ma litości i dalej przecenia. Produkt dnia to istna petarda

PARKSIDE PERFORMANCE® 20 V Akumulatorowa wiertarkowkrętarka PABSP 20 Li C4 (bez akumulatora i ładowarki)

Urządzenie wyposażone jest w bezszczotkowy silnik (Brushless Motor) – którego charakteryzuje wyjątkowo długa żywotność, dzięki mniejszemu zużyciu. Pobieranie danych urządzenia i konfigurowanie ustawień za pośrednictwem Bluetooth® jest możliwe za pomocą aplikacji PARKSIDE (tylko z X20V PAPS, akumulatorami SMART).

Wygodne jest także monitorowanie urządzenia – pobieranie danych dotyczących całkowitego czasu pracy, prądu rozładowania narzędzia, ostrzeżenie o awarii narzędzia itp.

Ustawienia urządzenia – możemy je skonfigurować w celu optymalnego dopasowania.

Wiertarka ma także 2-biegową skrzynię biegów ze stopniowo regulowaną prędkością obrotową i funkcją Quickstop. Ale to nie wszystko, ma także 21 ustawień momentu obrotowego do wyboru i dodatkową regulacja wiercenia

szybka, beznarzędziowa wymiana między funkcją wiercenia i wkręcania.

Urządzenie wyróżnia się także wysokiej jakości uchwytem wiertarskim Röhm z metalu z blokadą radialną. Posiada także zintegrowane oświetlenie robocze LED oraz praktyczny klips do paska.

Produkt dostaniemy w praktycznej walizce do przechowywania.