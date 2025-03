Lidl zaczyna tydzień od nowej promocji. Teraz 80 złotych taniej

Ponad 80 procent klientów poleca ten produkt innym, co stanowi sporą zachętę do zakupienia, albo chociaż obejrzenia sprzętu.

Uniwersalne zastosowanie, dzięki zasilaniu akumulatorowemu, pasuje do różnych głowic szlifierskich. Została zastosowana od razu i osiągnęła dobre rezultaty. Dobrze skorzystać z oferty cenowej, wtedy wychodzi, że to niedrogie narzędzie o uniwersalnych możliwościach zastosowania.

PARKSIDE Akumulatorowa szlifierka prosta 20 V

Posiada długie wrzeciono szlifierskie, które zapewnia optymalną poręczność. Jej zastosowanie można uznać za wszechstronne - nadaje się zarówno do precyzyjnego szlifowania, jak i do mocnego usuwania materiału. Bardzo dobrze sprawdza się do usuwania zadziorów i szlifowania. Wyposażona w 6-stopniowy regulator prędkości.

Szlifierka wyróżnia się ergonomiczną konstrukcją z antypoślizgowym, miękkim uchwytem. Pasuje do wszystkich dostępnych akcesoriów Parkside, ma także praktyczne etui do przechowywania. Jak większość sprzętów w sklepie Lidla, jest kompatybilna z wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team.