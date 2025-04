Lidl z mocną promocją już od poniedziałku. 88% klientów poleca!

W dniu 14 kwietnia 2025, frezarkę kupimy za 229 złotych. Cena regularna urządzenia to 299 złotych. Produkt ten nie tylko ma gwarancję 5 lat, ale także otrzymał nagrodę Laura Klienta w 2023 roku. O jego świetności świadczy także to, że na stronie produktu poleca go aż 88% użytkowników.