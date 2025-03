Legion Go S jest najnowszą konsolą od Lenovo, a dziś kupisz ją w promocji

Oczywiście nie brakuje osób, które twierdzą, że urządzenia tego typu są zwykłymi PC, ale zamkniętymi w gamingowej obudowie upodabniającej je do konsol przenośnych. Nazewnictwo tak naprawdę nie ma tutaj jednak większego znaczenia . Najważniejsze jest to, że mamy do czynienia z urządzeniem, które możemy chwycić w ręce, wygodnie rozsiąść się z nim w fotelu i grać nie zajmując przy tym telewizora reszcie domowników.

LENOVO Legion Go S

Jest to znacznie mniejszy brat modelu bez S, który jak na konsolę przenośną był sprzętem wagi ciężkiej. Model S jest znacznie smuklejszy. Podobnie jak inne komputerki z tej kategorii pozwala on uruchamiać gry z Windowsa na niewielkim, przenośnym urządzeniu. W tym wypadku jest to możliwe, ponieważ... sam Legion Go S działa pod kontrolą Windowsa. Ma to zarówno pewne wady, jak i zalety. Windows rzecz jasna nie jest zaprojektowany pod urządzenia tego typu. Z drugiej strony kompatybilność z grami jest lepsza, niż na Steam OS. Warto jednak podkreślić, że prace nad tym drugim systemem dla Legion Go S wciąż trwają.