Rząd znowu rozda laptopy, ale na nowych zasadach. Co się zmieni?

Wkrótce ma ruszyć przetarg na zakup laptopów oraz tabletów w ramach nowego, rządowego programu Cyfrowy Uczeń . Ma to być największa tego typu aukcja w Europie. Ma zostać ogłoszona już w kwietniu, aby wyrobić się z zakupem sprzętu na nowy rok szkolny. Jednak zasady przyznawania urządzeń mocno się zmienią.

Laptopy dla uczniów po nowemu

Przede wszystkim w ramach nowego programu laptopy nie będą trafiały bezpośrednio do uczniów i na ich własność. Zamiast tego rząd zdecydował, że urządzenia będą przyznawane szkołom, które następnie będą decydować o ich dalszym przydzieleniu. Jednak od początku do końca to właśnie placówki edukacyjne będą właścicielami komputerów i tabletów.