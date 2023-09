Kiedy laptopy trafią do uczniów? Weź głęboki oddech

Chociaż rok szkolny już się zaczął, to darmowe laptopy wciąż nie trafiły do zdecydowanej większości czwartoklasistów. Trzeba będzie jeszcze trochę na to poczekać.

Rok szkolny zaczął się w miniony poniedziałek, a to czwartoklasistów wciąż nie trafiły laptopy obiecane przez rząd. Okazuje się, że na przekazanie komputerów w ręce rodziców trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jak długo?

Kiedy laptopy dla czwartoklasistów

Chociaż rząd w większości regionów rozstrzygnął już przetarg na laptopy dla czwartoklasistów, to te jeszcze nie trafiły do uczniów. Kiedy to się zmieni? Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań udziela specjalna strona, stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji. Przekazanie komputerów może potrwać jeszcze kilka miesięcy.

Według planów rządu wszystkie laptopy trafią do czwartoklasistów do końca 2023 roku. Będą one przekazywane uczniom na podstawie umów podpisywanych z rodzicami przez organ zarządzający szkołą. Na ich mocy komputery staną się własnością rodzica i tym samym będzie on brał za niego odpowiedzialność. Jeśli rodzic się na to nie zgodzi, to laptop będzie mógł być przekazany na podstawie umowy użyczenia. W takim wypadku będzie własnością szkoły.

Laptopa dostanie każdy uczeń czwartej klasy, który objęty jest obowiązkiem szkolnym polskiego systemu oświaty. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy otrzymali już komputer w ramach innego programu, np. dla dzieci byłych pracowników PGR. W takim wypadku rodzic będzie mógł zdecydować, z którego urządzenia ma korzystać dziecko. Jeśli wybierze nowszy, to będzie musiał oddać poprzedni.

Jak używać laptopa?

Już wcześniej było wiadomo, że laptop przez 5 lat nie będzie mógł być sprzedany, wypożyczony lub przekazany komuś innemu. W umowie rodzice zobowiązują się także do zachowania na urządzeniu wszelkich wzorów graficznych.

To, jak będą wykorzystywane laptopy, zależy od samych szkół.

Minister Cyfryzacji nie narzuca konkretnych rozwiązań w tym zakresie. Warunki korzystania z laptopów na terenie szkoły wynikają z wewnętrznych regulacji szkoły, które mogą obejmować kwestię monitorowania wykorzystania laptopów przez uczniów.

- czytamy na stronie laptopdlaucznia.gov.pl

Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło też, że laptopy będą miały zainstalowany system operacyjny. Natomiast instalacja dodatkowych programów leży w gestii rodziców. Dopuszczalne jest też modyfikowanie sprzętu, np. dołożenie pamięci RAM, o ile nie narusza to gwarancji. Ta obowiązuje przez 36 miesięcy. W przypadku awarii uczeń dostanie laptop zastępczy.

