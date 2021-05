Kryptowaluta Chia zniszczyła już pierwsze dyski. SSD padają jak muchy

Chia - nowa kryptowaluta wydobywana za pomocą dysków - już powoduje awarie pierwszych nośników SSD. Ile wytrzymują standardowe modele dysków półprzewodnikowych?

Od kilku tygodni jednym z ciekawszych tematów w świecie kryptowalut jest Chia. To zupełnie nowa "wirtualna waluta", którą wydobywa się nie za pomocą koparek ASIC czy wydajnych kart graficznych. Chia potrzebuje jedynie dużo miejsca na w miarę szybkim dysku. Wydobywanie kryptowaluty odbywa się poprzez ciągłe wykonywanie operacji zapisu i odczytu danych. To ma wpływ na żywotność dysków. Pierwsze nośniki półprzewodnikowe już zaczęły padać pod naporem Chia.

Górnicy wykończyli pierwsze dyski SSD

Pamięci bazujące na pamięciach NAND Flash, czyli dyski SSD czy też pendrive'y, mają określoną żywotność. Do jej określenia używa się TBW (Total Bytes Written), które mówi nam, ile danych możemy zapisać do momentu utraty gwarancji. Przekroczenie danej wartości nie oznacza automatycznego końca życia danego nośnika, ale producent od tego momentu umywa ręce. Innym parametrem jest DWDP (Drive Writes Per Day), które określona krotność pojemności dysku, jak można codziennie zapisać do utraty gwarancji.

Wróćmy jednak do Chia. Chińscy górnicy zaczęli donosić o pierwszych dyskach SSD, które poddały się w walce z nową kryptowalutą. Z przekazanych przez nich informacji wynika, że modele o pojemności 256 GB wytrzymują około 40 dni DWPD, modele 512 GB już 80 dni DWDP, a 1 TB wydobywają Chia przez 160 dni DWDP. Średnio po tym czasie dokonują one żywota. Dlatego lepszym wyborem są napędy HDD, które cechują się większą żywotnością. Poza tym, w przypadku tej kryptowaluty, ważniejsza jest nie sama szybkość nośnika, a właśnie jego wytrzymałość oraz pojemność. Dlatego już teraz w Chinach trudno kupić nośnik talerzowy, szczególnie w wersjach serwerowych, które są jeszcze bardziej trwałe.

Zobacz: Dyski SSD i HDD mogą być równie niedostępne, jak karty graficzne. Wszystkiemu winna nowa kryptowaluta

Zobacz: Powstał pierwszy dysk SSD do wydobywania nowej kryptowaluty Chia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechPowerUp