Tego jeszcze nie było. Pierwsza konsola z takim ekranem

Dana Puch stworzył bardzo nietypową konsolę. W marcu ma ruszyć kampania crowdfundingowa, która ma uzasadnić, a przede wszystkim opłacić produkcję pierwszych egzemplarzy. Chociaż sprzęt jest wyjątkowy, to nie wiem, czy okaże się sukcesem.

Pierwsza konsola z ekranem E-Ink

Zastosowanie ekranu E-Ink tak naprawdę wymusza granie w określone gry. Nie ma tutaj mowy o dynamicznych produkcjach, bo wyświetlacz nie oferuje odpowiedniej częstotliwości odświeżania. Dlatego też konsola ma służyć przede wszystkim do grania w gry tekstowe, czyli przede wszystkim przygodówki, polegające na podejmowaniu decyzji. Rozmiar takich produkcji to kwestiach megabajtów, a może nawet kilobajtów.

Co jeszcze zaoferuje konsola? Między innymi akumulator o pojemności 5000 mAh, który powinien pozwolić na bardzo długie sesje grania, WiFi 4, Bluetooth 4.2 LE, port USB-C do ładowania, głośnik, złącze mini-jack 3,5 mm, a także czytnik kart pamięci do wgrywania nowych gier.