GIGABYTE potwierdza. AMD i Intel obsłużą do 256 GB pamięci RAM

Bez różnicy czy jesteś fanem AMD, czy Intela. Już niedługo złożenie stacji roboczej z dużą ilością pamięci RAM będzie jeszcze prostsze.

Standard pamięci RAM DDR5 wkroczył pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku. Przyniósł on wiele zmian takich jak wyższe taktowania, a więc i większa wydajność oraz niże napięcia, czyli mniejszy pobór mocy. Obiecywano też większą pojemność, co szybko stało się prawdą za sprawą niebinarnych pamięci Micron

Zestawy RAM o pojemności 256 GB pojawią się na CES 2024

Wygląda jednak na to, że poprzeczka już niedługo zostanie przesunięta jeszcze bardziej. Pierwotny limit 128 GB, który w zeszłym roku został podniesiony do 196 GB, lada moment zmieni się w 256 GB. Informowaliśmy Was już o tym w ubiegłym tygodniu, ale teraz firma GIGABYTE rzuciła więcej światła na sprawę.

Pierwsze informacje o obsłudze zestawów pamięci RAM o łącznej pojemności 256 GB (4x 64 GB) pochodziły od MSI i ASRocka. Wspomniane pochwaliły się tym osiągnięciem korzystając z nowych modułów Kingston Fury Renegade i platform AMD. GIGABYTE potwierdziło jednak, że taka ilość RAM-u będzie też dostępna u Intela.

Tajwańczycy przedstawili zrzuty programu pochodzące z zestawu Intel Core i9-14900K + GIGABYTE Z790 AORUS Master X oraz AMD Ryzen 9 7900X3D + GIGABYTE B650 AORUS Elite AX. Zapowiedziano, że w najbliższych tygodniach wydane zostaną aktualizacje BIOS-u dla wielu płyt głównych w ofercie tego producenta.

Zakłada się, że producenci modułów RAM zapowiedzą swoje zestawy 2x 64 GB oraz 4x 64 GB na początku przyszłego roku, na targach CES 2024. Powinny one trafić do sprzedaży niewiele później.

Zobacz: To on pokazał nam GTA VI. Spędzi resztę życia w szpitalu

Zobacz: Nowe karty graficzne Intela zobaczymy w 2024 roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GIGABYTE, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne