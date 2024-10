Nadciąga nowe Raspberry Pi. Są pierwsze poszlaki

Najnowszy wpis na GitHubie zdradza nie tylko, że Raspberry Pi Foundation szykuje się do wydania nowego sprzętu, ale i uchyla rąbka tajemnicy na temat specyfikacji.

Raspberry Pi jest jednopłytkowym komputerem obecnym na rynku od 2012 roku, który odniósł sukces na całym świecie. "Malinkę" kojarzą nawet ludzie nie interesujący się na co dzień nowymi technologiami. Jednak Brytyjczycy mają w swojej ofercie nie tylko SBC, ale szereg innych propozycji

Raspberry Pi 500 ma korzystać ze znanego nam układu

W 2020 roku do sprzedaży trafiło Raspberry Pi 400, czyli komputer-klawiatura. Bazował on na modelu Raspberry Pi 4, który dzięki sporemu chłodzeniu doczekał się fabrycznego podkręcenia (tzw. OC) i oferował o 20% wyższe taktowania. A wygląda na to, że na rynek zmierza kolejna generacja.

W repozytorium Raspberry Pi na platformie GitHub dotyczącym systemu operacyjnego można zauważyć wpis "arch/arm64/boot/dts/broadcom/bcm2712-rpi-500.dts". Sugeruje to nie tylko zbliżającą się premierę Raspberry Pi 500, ale również wykorzystanie SoC w postaci Broadcom BCM2712 znanego z Raspberry Pi 5.

Niestety brakuje szczegółów na temat specyfikacji. Patrząc na poprzednika można jednak śmiało założyć przynajmniej 4 GB pamięci RAM, dwa USB 3.2 Gen 1, jedno USB 2.0, dwa HDMI, czytnik kart microSD, port RJ-45 i złącze zasilające USB typu C. W środku obudowy powinno być też ukryte GPIO dla entuzjastów.

Zagadką pozostaje kwestia chłodzenia. W Raspberry Pi 400 mieliśmy do czynienia z aluminiowym arkuszem, rozciągającym się na całą wewnętrzną część obudowy. Jednak Broadcom BCM2712 jest układem cieplejszym, a Rapsberry Pi 5 wymaga aktywnego chłodzenia. Niewykluczona jest więc obecność wentylatora.

Data premiery i sugerowane ceny pozostają nieznane. Aktualnie cena poprzednika wynosi w Polsce około 359 złotych. Należy więc zakładać, że tutaj również będzie to nieco poniżej 400 złotych.

