Książki już nigdy nie będą nudne. Kobo wchodzi w kolory

Kobo zaprezentowało dwa nowe czytniki e-booków. Nie sposób ich nie pokochać.

Dwa nowe modele czytników Kobo to 7-calowy Libra Colour, 6-calowy Clara Colour i 6-calowy Clara BW z tradycyjnym ekranem czarno-białym. Wszystkie zostały wyposażone w ekrany imitujące papier i są wodoodporne (IPX8). Dzięki temu będą wspaniałymi towarzyszami podróży, także po plażach i bezdrożach. Ich obudowy zostały wykonane z ekologicznych materiałów jak plastik wyłowiony z oceanów czy płyty CD z wysypisk śmieci. Producent zapewnia również o łatwej naprawie i wymianie akumulatora, będą to więc sprzęty na długie lata.

Czytniki Kobo w końcu w kolorze

Nowe modele czytników Kobo zostały wyposażone w ekrany E Ink Kaleido 3, znane już właścicielom czytników PocketBook, a Kobo Clara BW ma ekran E Ink Carta 1300. Przy czym Kobo informuje, że ekrany zostały zoptymalizowane przed producenta, by jak najlepiej odwzorowywać kolory. Niemniej tu również wyświetlane kolory będą subtelne, a całość zachowuje wszystkie zalety E Ink – zero odblasków, widoczność w pełnym słońcu, oszczędność energii (prąd jest potrzebny tylko do odświeżenia strony) i matową powierzchnię imitującą papier. Oba modele zostały wyposażone w oświetlenie ekranu o zmiennej temperaturze.

Nowe czytniki Kobo dają dostęp do księgarni Kobo.com i mają integrację z chmurą OneDrive, Dropbox i Google Drive, gdzie można umieszczać książki kupione w innych księgarniach internetowych oraz zapisywać notatki. Audiobooki można odtwarzać na słuchawki lub głośnik podłączony przez Bluetooth.

Model Kobo Libra Colour może ponadto współpracować z rysikiem Kobo Stylus 2, który można dokupić oddzielnie do pisania odręcznego i zakreślania fragmentów książek. Warto tu dodać, że Kobo ma patent na wyjątkowy system tworzenia adnotacji w e-bookach, który z pewnością zachwyci studentów. Kobo Clara Colour pozwala oznaczać fragmenty książek palcem ekranie dotykowym.

Kobo Libra Colour dostępny będzie w cenie 999 zł. Ten model ma 32 GB pamięci i ergonomiczną obudowę, która idealnie pasuje do dłoni. Rysik Kobo Stylus 2 można do niego dokupić w cenie 319 zł.

Kobo Clara Colour będzie dostępny w cenie 699 zł, a Kobo Clara BW (z ekranem czarno-białym) w cenie 619 zł. Oba mają 16 GB pamięci na książki i audiobooki.

Zamówienia przedpremierowe będą dostępne 10 kwietnia, regularna sprzedaż ruszy 30 kwietnia. Do czytników można będzie dokupić przeróżne, kolorowe etui SleepCover, usypiające ekran po zamknięciu. Ceny wahają się między 70 i 179 zł.

