Katastrofa w Indiach. Ostrzegał przed tym Boeingiem już lata temu

Nieżyjący sygnalista ostrzegał przed tym modelem

Problemy Boeinga 787 były dokumentowane już od 2013 roku. Firma chwaliła się w 2011 r., że była w stanie wyprodukować ten model znacznie taniej niż poprzednie, ale jak zauważyło wielu krytyków – Boeing posunął się do outsourcingu bardzo wielu aspektów produkcji. To z kolei stwarzało ryzyko, że po złożeniu wszystkich komponentów pojawią się problemy w wyprodukowanym samolocie. I tak właśnie było, już w 2013 r. doszło do kilku pożarów związanych z akumulatorami, a Federalna Administracja Lotnictwa nakazała uziemienie Dreamlinerów aż do rozwiązania problemu. Inne usterki to m.in. wadliwe oprogramowanie, które mogło prowadzić do utraty kontroli, wycieki paliwa i wiele innych.