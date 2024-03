Nadciąga przełom w świecie kart graficznych. Mowa o GDDR7

Już niedługo zobaczymy pierwsze układy od AMD i NVIDII, które będą wyposażone w pamięci VRAM typu GDDR7. Oznacza to znacznie większą wydajność.

Niezależna organizacja JEDEC, licząca ponad 300 członków z branży technologicznej, opublikowała specyfikację dla pamięci GDDR7. To właśnie nią będą się kierować producenci tacy jak Micron, SK hynix czy Samsung przy tworzeniu kości, które następnie trafią do najwydajniejszych układów od AMD, NVIDII oraz Intela.

Konsumenckie układy z GDDR7 zobaczymy w 2025 roku

Standard GDDR6 debiutował w 2018 roku wraz z serią NVIDIA GeForce RTX 2000. Mowa wtedy była o rozwiązaniach 14 Gbps, a więc efektywnych prędkościach do 56 GB/s. Z czasem jednak dostaliśmy szybsze pamięci 20 Gbps - np. AMD Radeon RX 7900 XTX - oraz prędkości do 80 GB/s.

Pamięci GDDR7 mają zaoferować ogromny skok przepustowości, mówi się o 192 GB/s, a więc dwa razy więcej niż w przypadku GDDR6X. Prędkości te zostaną osiągnięte jednak w inny sposób niż dotychczas.

Nowy standard będzie wykorzystywać trzy poziomy sygnalizacji (-1, 0, +1) do przesyłania trzech bitów danych na dwa cykle. Jest to zmiana w stosunku do sygnalizacji NRZ (non-return-to-zero) stosowanej w GDDR6, która transmituje dwa bity w dwóch cyklach. Sama ta zmiana to poprawa aż o 50%.

Inne zmiany obejmują wykorzystanie niezależnych od rdzenia wzorców treningowych rejestru przesuwającego ze sprzężeniem zwrotnym w celu poprawy dokładności i skrócenia czasu treningu. GDDR7 będzie miał podwojoną liczbę niezależnych kanałów (cztery w porównaniu do dwóch w GDDR6).

Informacje te pokrywają się z danymi opublikowanymi wcześniej przez Samsunga. Kiedy zobaczymy karty graficzne wyposażone w GDDR7? Jeśli chodzi o segment konsumencki należy zakładać przyszły rok. W tym co prawda NVIDIA szykuje układy Blackwell dla centrów danych, ale one zapewne wykorzystają HBM3E.

