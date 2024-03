Arctic prezentuje wyjątkowo tanie i wydajne chłodzenia procesora

Znany i lubiany producent sprzętu PC nie zwalnia tempa. Arctic wypuścił do sprzedaży nowe, wieżowe chłodzenia procesora. Kuszą one osiągami i niską ceną.

Arctic znany jest z przystępnych cenowo, ale wydajnych i cichych wentylatorów, coolerów CPU oraz innych akcesoriów jak pasty termoprzewodzące i termopady. Chwilę temu na rynek trafiły ich najnowsze zestawy All in One, czyli Arctic Liquid Freezer III, a teraz przyszła pora na klasyczne chłodzenie wieżowe.

Z okazji urodzin Arctic przygotował wyjątkowe, niższe ceny

Rodzina Arctic Freezer 36 składa się z pięciu modeli, różniących kolorystyką - do wyboru jest wariant srebrny, czarny i biały - oraz obecnością lub brakiem podświetlenia RGB LED. Wszystkie z nich wspierają nowsze i starsze gniazda jak AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1851 i 1700.

Opisywane chłodzenie to konstrukcja jednowieżowa, wyposażona w cztery 6-milimetrowe ciepłowody oraz dwa wentylatory. Całość ma wymiary 159 x 126 x 104 (W x S x G) milimetrów i masę około 890 gramów. Radiator wyposażono w 59 aluminiowych żeberek, każde o grubości 0,4 milimetra.

Zastosowane wentylatory to znane i lubiane jednostki 120-milimetrowe Arctic P12 PWM PST. Pracują one z prędkością obrotową od 200 do 1800 RPM i oferują przy tym wydajność do 56,3 CFM i ciśnienie do 2,2 mmH 2 O. Są one montowane beznarzędziowo, za sprawą specjalnych zatrzasków.

To co wyróżnia Arctica na tle konkurencji to dołączona specjalna ramka dla gniazd Intela, które poprawia kontakt między procesorem, a chłodzeniem. Pozwala to jeszcze bardziej zwiększyć wydajność chłodzenia.

Seria Arctic Liquid Freezer 36 trafiła już do sprzedaży. Z okazji 23. urodzin firmy aż do 5 czerwca 2024 można je kupić w atrakcyjniejszych cenach. Producent udziela aż 6 lat gwarancji.

Arctic Freezer 36 : 32,99 € 19,13 euro, czyli około 85 złotych

: 19,13 euro, czyli Arctic Freezer 36 CO : 34,99 € 20,64 euro, czyli około 89 złotych

: 20,64 euro, czyli Arctic Freezer 36 (Czarny) : 37,99 € 20,51 euro, czyli około 89 złotych

: 20,51 euro, czyli Arctic Freezer 36 A-RGB (Czarny) : 47,99 € 24,95 euro, czyli około 109 złotych

: 24,95 euro, czyli Arctic Freezer 36 A-RGB (Biały): 48,99 € 25,96 euro, czyli około 115 złotych

Zobacz: NVIDIA uśmierca tanie karty graficzne GeForce GTX

Zobacz: Piekło zamarzło. Apple traci, a Linux zyskuje na popularności

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: oprac. własne