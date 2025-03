AMD będzie jak NVIDIA. To już pewne

Chociaż NVIDIA wypuściła na rynek już szereg modeli w ramach serii GeForce RTX 5000, to do tej pory AMD zapowiedziało tylko dwa układy - Radeon RX 9070 XT i RX 9070. W tej generacji Czerwoni chcą się skupić na niżej pozycjonowanych kartach, podobnie jak było to w czasach rodziny Polaris. I trudno się temu dziwić, gdy to właśnie ten segment cenowo-wydajnościowy jest najchętniej wybierany przez graczy.