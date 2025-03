AMD Radeon RX 9000 oficjalnie. Specyfikacja, wydajność i ceny

Sugerowane ceny ustalono na 549 i 599 dolarów

AMD Radeon RX 9070 wyposażono w 56 jednostek obliczeniowych oraz 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej szynie danych. Taktowanie to 2,1 GHz bazowo i do 2,5 GHz w trybie Boost, a wszystko to przy poborze mocy do 220 W. Mocniejszy model, AMD Radeon RX 9070 XT, dostał 64 jednostki wykonawcze, ale pamięć VRAM pozostaje bez zmian. Tutaj zegary to kolejno 2,4 GHz i do 3,0 GHz. Deklarowany pobór mocy to do 304 W.