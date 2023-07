MSI szykuje białego GeForce RTX 4060 Ti 16 GB z RGB LED

Jeśli jesteś fanem kart graficznych od NVIDII i planowałeś złożyć biały zestaw komputerowy to dobrze się składa. MSI szykuje nowy model właśnie dla Ciebie.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej karty graficznej od NVIDII, czyli modelu GeForce RTX 4060 Ti 16 GB. Sklepowy debiut planowany jest lada moment, bo już 18 lipca. Pod względem specyfikacji zmieni się tylko pamięć VRAM i pobór mocy. Konfiguracja rdzenia - a więc i wydajność - ma pozostać bez zmian.

GeForce RTX 4060 Ti 16 GB od MSI będzie bardzo drogi

Wczoraj pisaliśmy już, że wielu partnerów Zielonych nie widzi sensu w tym układzie i nie ma zamiaru go wybitnie promować. Wygląda jednak na to, że MSI nie należy do grona niezadowolonych producentów. W sieci pojawiły się bowiem zdjęcia nowego, białego modelu.

MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim White to biała karta graficzna wyposażona w 2,5-slotowy układ chłodzenia z trzema wentylatorami i metalowy backplate. Znajdziemy tutaj rozbudowany radiator z licznymi ciepłowodami oraz trzy wentylatory. Nie zabrakło również dyskretnego podświetlenia RGB LED.

Niestety dokładana specyfikacja - wymiary, waga, taktowania - pozostają tajemnicą. Znając jednak charakterystykę serii Gaming X od MSI z pewnością dostaniemy tutaj mocne fabryczne OC.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB ma mieć sugerowaną cenę 499 dolarów. Jednak biorąc pod uwagę dotychczasową ofertę Tajwańczyków oraz klasyczny "podatek od białej kolorystyki" opisywana karta z pewnością będzie droższa (spokojnie o 60 dolarów). I tu rodzi się problem, bo w tej cenie zaczynają się pojawiać najtańsze modele znacznie wydajniejszego GeForce RTX 4070...

Źródło zdjęć: hongxing2020@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne