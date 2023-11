MSI prezentuje małe i tanie karty graficzne

Składasz nowy zestaw komputerowy? Szukasz małej i taniej karty graficznej? W takim razie może zainteresować Cie nowa propozycja firmy MSI.

Przy premierze najnowszych kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 4000 oraz AMD Radeon RX 7000 wyraźnie było widać, że producenci autorskich modeli stawiają na duże i długie układy chłodzenia. Dotyczyło to nawet tańszych i słabszych kart, które mogą zadowolić się znacznie mniejszymi coolerami.

MSI zaoferuje wersję podstawową oraz z fabrycznym OC

Taka sytuacja była nie w smak zarówno fanom małych zestawów komputerowych, jak i osobom szukającym tańszych sprzętów. Duże układy chłodzenia nie tylko nie mieszczą się w obudowach SFF, ale są droższe w produkcji co rzutuje na cenę końcową karty. Na szczęście z pomocą przychodzi MSI.

MSI GeForce RTX 4060 Aero ITX (OC) to powrót znanej i lubianej serii, która jak sama nazwa wskazuje skierowana jest do platform typu ITX. Karta graficzna ma długość zaledwie 167 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z dwuslotowym układem chłodzenia wyposażonym w jeden wentylator.

Model MSI GeForce RTX 4060 Aero ITX po wyjęciu z pudełka oferuje zegary do 2460 MHz, czyli zgodnie ze specyfikacją referencyjną. Jednak oprogramowanie MSI Center oferuje dodatkowy profil do 2475 MHz. W przypadku MSI GeForce RTX 4060 Aero ITX OC mowa kolejno o maksymalnie 2490 i 2505 MHz.

Obie karty graficzne zasilane są przez klasyczne złącze zasilające typu 8-pin oraz oferują trzy DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Mają trafić do sklepów lada moment, ale sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Jednak z pewnością będą to jedne z tańszych GeForce RTX 4060 w sprzedaży.

