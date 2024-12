NVIDIA ignoruje graczy. Kolejny raz czeka nas to samo

NVIDIA może przyśpieszyć premierę tanich kart graficznych. Nie ma co jednak liczyć na rewolucję - kolejny raz dostaniemy mało pamięci VRAM, to będzie sprzęt do FullHD.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa generacja kart graficznych zbliża się wielkimi krokami. Intel wypuścił już pierwsze układy ARC Battlemage, a AMD oraz NVIDIA mają zaprezentować serię Radeon RX 8000 oraz GeForce RTX 5000 na targach CES 2025, które będą się odbywać na początku stycznia w amerykańskim Las Vegas.

NVIDIA znowu zaserwuje nam 8 GB pamięci

W przypadku Zielonych na start dostaniemy najwydajniejsze, ale i najdroższe modele takie jak GeForce RTX 5090 czy RTX 5080. Wygląda jednak na to, że na tańsze odpowiedniki nie będziemy musieli długo czekać.

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti oraz GeForce RTX 5060, które mają być najtańszymi kartami graficznymi dla graczy w ofercie tego producenta. Dokładna specyfikacja rdzeni pozostaje wciąż nieznana, jednak mamy dostać kolejno 16 i 8 GB pamięci VRAM.

Będzie to oczywiście szybszy standard GDDR7, zakładając użycie kości 28 Gbps i interfejsu 128-bitowego powinno nam to zapewnić przepustowość na poziomie około 448 GB/s. To znaczy skok w porównaniu GeForce RTX 4060 Ti i RTX 4060, gdzie do naszej dyspozycji było kolejno 288 i 272 GB/s.

Mimo wszystko wielu konsumentów będzie zawiedzionych. Coraz popularniejsze staje się granie w rozdzielczości 1440p oraz 4K, co dostrzegł nawet Intel oferując 12 GB VRAM w modelu ARC B580. NVIDIA niestety kolejny raz jest bardzo skąpa, nie chcą zapewniać przyszłościowego produktu.

Na uwagę zasługuje również możliwa data premiery. Wcześniej mówiło się o końcówce drugiego kwartału 2025 roku, teraz jednak różne źródła wskazują na przełom lutego i marca. Więcej dowiemy się zapewne już za trzy tygodnie, podczas targów CES 2025 w USA. Kluczowa i tak będzie jak zwykle cena.

Zobacz: Procesory Qualcomma to niewypał. Konsumenci zwracają sprzęty

Zobacz: Koreańczycy znowu to zrobili. Czy to najlepszy SSD do tej pory?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne