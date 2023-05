Znamy dokładną specyfikację karty GeForce RTX 4060 Ti

Jeśli czekasz na nową, tanią kartę graficzną NVIDII to dobrze się składa. Autorskie modele jednego z producentów pojawiły się w pierwszym sklepie. Dzięki temu poznaliśmy dokładne taktowania rdzenia i pamięci VRAM.

Chociaż najnowsze karty graficzne jak seria NVIDIA GeForce RTX 4000 czy AMD Radeon RX 7000 dostępne są już w sklepach od kilku miesięcy, to nie cieszą się one zbyt dużą popularnością wśród graczy. Powód jest prosty - zarówno Zieloni, jak i Czerwoni znacząco podnieśli ceny względem poprzednich generacji.

GeForce RTX 4060 Ti ma mieć premierę pod koniec maja

Do tej pory debiutowały głównie modele z wysokiej i średniej półki wydajnościowej. Jednak już niedługo - pod koniec maja - do sklepów mają trafić tańsze układy jak GeForce RTX 4060 Ti czy Radeon RX 7600. A tak się składa, że poznaliśmy dokładne taktowania autorskich modeli.

Użytkownik Twittera o pseudonimie "momomo_us" znany z przeczesywania różnych baz danych podzielił się ze światem kolejnym ciekawym odkryciem. W jednym z rosyjskojęzycznych sklepów namierzono karty graficzne Palit GeForce RTX 4060 Ti. Mowa o modelach Dual i StromX w wersji podstawowej i OC.

Sklep zdradził też częściową specyfikację, w tym taktowania rdzenia. Rozbieżność jest jednak spora - 2310, 2535, 2670 i 2685 MHz. Każe to zakładać, że najniższa wartość została błędnie wpisana w systemie.

Prócz tego dowiadujemy się, że GeForce RTX 4060 Ti ma korzystać z 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 18 Gbps. W połączeniu z 128-bitową szyną danych teoretyczna przepustowość powinna więc wynosić do 288 GB/s. To znacznie mniej niż w starszym GeForce RTX 3060 Ti (do 448 GB/s).

NVIDIA do tej pory nie zdradziła oficjalnej daty premiery GeForce RTX 4060 Ti, a w drodze jest jeszcze RTX 4060. Przewiduje się koniec maja, zwłaszcza, że byłby to idealny moment ze względu na targi Computex 2023 na Tajwanie. Oczywiście kluczowa będzie jak zwykle sugerowana cena, a tej niestety jeszcze nie znamy.

Źródło zdjęć: Shuttestock, MEGAsizeGPU@Twitter

Źródło tekstu: momomo_us@Twitter, oprac. własne