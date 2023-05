Hogwarts Legacy jedną z lepiej sprzedających się gier 2023 roku

Najnowsza gra osadzona w świecie Harrego Pottera okazała się wielkim hitem. Warner Bros. Discovery chwali się, że to jeden z lepiej sprzedających się tytułów.

Hogwarts Legacy, znane w Polsce również jako Dziedzictwo Hogwartu, to trzeciosobowa gra akcji z otwartym światem i elementami RPG osadzona w świecie znanym z książek i filmów o Harrym Potterze. Debiutowała ona na rynku 10 lutego 2023 roku. Naszą recenzję wersji na Sony PlayStation 5 możecie przeczytać TUTAJ.

Hogwarts Legacy trafiło właśnie na PlayStation 4 i Xbox One

Akcja gry dzieje się w XIX wieku, a więc na długo przed przygodami Harrego Pottera. Wcielamy się tutaj w wykreowanego przez siebie młodego czarodzieja lub czarodziejkę, który trafia do Hogwartu. Fabuła oparta została na tzw. "Starożytnej Magii" oraz konflikcie pomiędzy goblinami, a czarnoksiężnikami.

David Zaslav, CEO w Warner Bros. Discovery, zdradził że Hogwarts Legacy sprzedało się w ponad 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Przełożyło się to na ponad miliard dolarów ze sprzedaży detalicznej. Jest to piąta gra firmy o takiej wartości. Inne to Gra o Tron oraz znane serie jak Mortal Kombat, Lego i DC.

Wczoraj Dziedzictwo Hogwartu trafiło na konsole starszej generacji, czyli Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One. Pierwsze opinie są pozytywne. Pod koniec lipca gra trafi również na Nintendo Switch. Należy więc zakładać, że Hogwarts Legacy zakończy ten rok z jeszcze bardziej spektakularnym wynikiem.

Oczywiście studio Avalanche Software nie spoczywa na laurach. W ostatnich dniach pojawiła się znaczna aktualizacja naprawiająca liczne błędy, poprawiająca optymalizację i rozgrywkę, zwiększająca stabilność czy dodająca wreszcie specjalny, opcjonalny tryb dla osób bojących się pająków ("Arachnophobia Mode").

