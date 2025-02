AMD studzi zapał. Chodzi o Radeona RX 9070 XT

Prezentacja pod koniec lutego, premiera na początku marca



Frank Azor z AMD zdradził na platformie X (daw. Twitter), że Radeon RX 9070 XT 32 GB się nie pojawi. Nie jest to dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę w jaki segment celuje tej układ - to nie jest sprzęt do grania w 4K na maksymalnych ustawieniach. Tym samym tak duża pamięć VRAM nie przyniosła by znaczących korzyści, ale podniosłaby zauważalnie cenę.