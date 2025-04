AMD Radeon RX 9070 GRE zaoferuje 12 GB pamięci VRAM

Wiemy już, że AMD szykuje się do premiery tańszych kart graficznych. Mowa o modelu Radeon RX 9060 XT , który dostępny będzie w wersji 8 lub 16 GB VRAM - podobnie jak NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti . Prezentacja tego układu planowana jest na koniec maja, a debiut w sklepach na początek czerwca. To jednak nie koniec nowości od drużyny Czerwonych.

Premiera jeszcze w tym kwartale, ale tylko w Chinach

Wydajność ma być jednak zbliżona do Radeona RX 9070 - w okolicach 17,1 TFLOPS zamiast 18 TFLOPS. Wszystko za sprawą wysokiego zegara boost - do 2790 MHz. Oczywiście nie może być zbyt pięknie, bo dostaniemy mniej pamięci VRAM. Będzie to 12 GB GDDR6 18 Gbps na 192-bitowej szynie danych, co daje przepustowość 432 GB/s.