Piekło zamarzło. Nowe karty NVIDII tańsze niż generację temu

To koniec plotek, przecieków i domysłów. NVIDIA wreszcie oficjalnie zaprezentowała karty graficzne GeForce RTX 5060 Ti oraz RTX 5060, czyli jednego z najpopularniejszych wśród graczy segmentu, co udowadniają m.in. statystyki platformy Steam. Poznaliśmy nie tylko ich dokładną specyfikację i datę premiery, ale również sugerowane ceny w Polsce.

GeForce RTX 5060 Ti wyceniono w Polsce na 1799 i 1999 złotych

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti korzysta z pełnego układu GB206 wykonanego w litografii klasy 4 nm od TSMC. Ma on powierzchnię 181 mm2 oraz gości 21,9 miliarda tranzystorów - w ich skład wchodzi 4608 rdzeni CUDA, 144 jednostek tensor 5. generacji oraz 36 jednostek RT 4. generacji. Zegar bazowy to 2407 MHz i do 2572 MHz w trybie Boost. Na rynek trafią dwie wersje wyposażone w 8 lub 16 GB pamięci GDDR7 28 Gbps na 128-bitowej szynie danych. Pobór mocy ma sięgać do 180 W.

NVIDIA GeForce RTX 5060 to skromniejsza propozycja na bazie tego samego, ale przyciętego GPU. Została wyposażona w 3840 rdzeni CUDA, 120 jednostek tensor 5. generacji oraz 30 jednostek RT 4. generacji. Taktowanie podstawowe wynosi 2280 MHz, a w trybie Boost sięga do 2497 MHz. Tutaj dostaniemy tylko wariant z 8 GB pamięci GDDR7 28 Gbps na 128-bitowej szynie danych. Za to TDP jest wynosi tylko 145 W.

A co z wydajnością? Niezależne testy pojawią się jutro. W materiałach prasowych NVIDIA zachwala głównie niższe opóźnienia czy wsparcie technologii DLSS4. Wyników bez "wspomagaczy" jest jak na lekarstwo - przy maksymalnych ustawieniach i rozdzielczości 1440p możemy liczyć na 61 FPS w Hogwarts Legacy. Trudno więc mówić o dużym skoku generacyjnym.