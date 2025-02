Chcesz nową kartę graficzną AMD? Szykuj zasilacz 900 W

NVIDIA zaleca zasilacz 650/750 W dla GeForce RTX 5070 (Ti)



Czy Czerwoni oszaleli? Na szczęście nie. Opisywana karta graficzna to mocno podkręcona wersja z aż trzema złączami 8-pin. AMD Radeon RX 9070 XT w wersji referencyjnej będzie wymagać zasilaczy 750 W lub lepszych , co niestety dla wielu osób nadal oznacza konieczność wymiany PSU.

Oczywiście zalecenia co do zasilacza nie oznaczają poboru mocy przez kartę graficzną. Obejmują one wszystkie podzespoły w PC. A jak to wygląda u konkurencji? NVIDIA poleca 650 W dla GeForce RTX 5070, który ma pobór mocy 250 W i doradza 750 W dla GeForce RTX 5070 Ti z poborem 300 W.