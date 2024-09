Nowy Thermomix dla Polaków jeszcze przed świętami

Vorwerk już w najbliższych tygodniach wprowadzi na polski rynek nowy model popularnego robota kuchennego Thermomix. Zmiany są z tych wstrząsających, a operacja ma kryptonim Rudolf.

Nowy Thermomix TM7? Wstrzymaj lejce, jeszcze nie

Thermomix TM6 jest z nami od 5 lat i w 2019 zastąpił on model TM5. To dość szybka aktualizacja, bo na TM5 trzeba było czekać od modelu TM31 aż 10 lat. Nie zmienia to jednak faktu, że robot kuchenny Vorwerka zaczyna już powoli trącać myszką. Szczególnie w kwestii ekranów konkurencja dawno już poszła o kilka kroków do przodu, ale i interfejs powoli zaczyna się starzeć. I chociaż chcielibyśmy, aby sprzęt AGD służył nam przez dekady, to jednak gdy jest on najeżony elektroniką, starzenie się jest łatwiej dostrzegalne.

Stąd plotki o nowym modelu w ofercie producenta coraz częściej pojawiają się na forach dyskusyjnych i wśród przedstawicieli firmy. Konkretów na temat siódemki póki co brak, jesteśmy natomiast pewni, że nie zobaczymy jej już w tym roku. Inaczej firma nie skupiałaby się na promocji TM6.

Rudolf z czerwoną gałą zamiast srebrnej

No nie żart, na sezon świąteczny Vorwerk przygotował kolejny odgrzewany kotlet, czyli nowy wariant kolorystyczny Thermomiksa TM6. Według materiałów szkoleniowych nazywa się on Rudolf, a czarować ma śnieżnobiałą obudową, o karbowanej fakturze i tytułową czerwoną gałą do sterowania urządzeniem. Co warto przy tym podkreślić, okładkowe zdjęcie nie pochodzi z oficjalnej komunikacji firmy — to stary TM6 z przemalowaną gałą. Względem jego bieli jednak ma być jeszcze bardziej błyszcząco, a faktura robota ma wręcz iskrzyć niczym śnieg w promieniach słońca.

Poza tym jest bez zmian. Prawdopodobnie wraz z premierą nowego wariantu pojawią się też ponownie korzystne raty zero procent — jak to zwykle u Vorwerka. Wśród szumu informacyjnego pojawiła się też wzmianka, że jeśli komuś strasznie nie pasuje ta czerwona gała, to będzie można ją wymienić na standardową. Nie wiemy jednak jeszcze, na jakich odbywać ma to się zasadach i czy idąc w drugą stronę, fani czerwonej gały nie będą mogli sprawić sobie takiej do starszych wariantów.

