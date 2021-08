Jabra odświeża ofertę słuchawek. To może być rewolucja!

Jabra zaprezentowała odświeżoną linię słuchawek TWS. W ramach nowego portfolio znajdą się produkty celujące w większość popularnych segmentów cenowych oraz szereg innowacyjnych rozwiązań.

Jabra wprowadza do swojego portfolio zupełnie nową linię słuchawek TWS. Zaprezentowano aż cztery modele, skierowane do szerokiego grona użytkowników. To co je łączy, to duży nacisk położony na komfort obsługi i funkcjonalność.

Jabra Elite 7 Pro - flagowe słuchawki z ANC i przewodnictwem kostnym

Najwyższym modelem w odświeżonym portfolio mają być Jabra Elite 7 Pro. Nowe słuchawki mają łączyć najlepsze cechy dotychczasowych urządzeń producenta. Na pokładzie znajdzie się zaawansowana funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC), mocny akumulator, który ma zapewnić nawet 9 godzin pracy na jednym ładowaniu (i to z włączonym ANC!) oraz technologia Jabra MultiSensor Voice. Ta ostatnia ma na celu zapewnić lepszą jakość połączeń głosowych, łącząc cztery wbudowane mikrofony oraz przewodnictwo kostne, dzięki czemu możliwe ma być jeszcze skuteczniejsze wyciszanie hałasów otoczenia. Jeśli funkcja ta rzeczywiście działa tak, jak obiecuje producent (niestety nie mieliśmy okazji przetestować jej podczas premiery), szykuje się prawdziwa rewolucja w świecie przenośnego audio.

Oprócz tego Jabra Elite 7 Pro mają się wyróżniać także pod względem wygody obsługi. Wszystkie te funkcje zamknąć się udało w najmniejszej obudowie spośród wszystkich dotychczasowych słuchawek producenta. Co więcej, będzie ona pyło- i wodoszczelna (certyfikat IP57).

Warto wspomnieć, że Jabra Elite 7 doczekają się także wersji "usportowionej". Jabra Elite 7 Active od wariantu Pro będą się różniły brakiem technologii MultiSensor Voice. Zamiast tego dostajemy obudowę pokrytą silikonową powłoką, co ma przekładać się na jeszcze wyższą wygodę i wytrzymałość.

Obydwa modele z serii Elite 7 trafią do sprzedaży w październiku. Jabra Elite 7 Pro mają kosztować 799 zł, natomiast za Jabra Elite 7 Active zapłacimy 699 zł.

Jabra Elite 3 i 2 - nowe słuchawki na każdą kieszeń

Słuchawkami Jabra Elite 3 producent ma zamiar dotrzeć do klientów szukających słuchawek nieco tańszych, jednak nadal wygodnych i oferujących wysoką jakość dźwięku. Na pokładzie znajdziemy pojedynczy przetwornik dynamiczny o średnicy 6 mm, aż cztery mikrofony oraz akumulator, który ma zapewnić nawet 7 godzin słuchania muzyki (21 godzin razem z etui). Ponadto słuchawki mają się charakteryzować odpornością na pył i zachlapania (IP55).

Niestety w tańszym modelu zabrakło funkcji aktywnej redukcji szumów. Producent wyposażył je jednak w funkcję HearThrough, pozwalającą na przepuszczanie dźwięków otoczenia.

Obok Jabra Elite 3 na wybranych rynkach, w tym w Polsce, dostępny będzie również model Jabra Elite 2. Ma on oferować równie wysoką jakość dźwięku i komfort noszenia, jednak kosztem kilku bardziej zaawansowanych funkcji (m.in. HearThrough).

Jabra Elite 3 i Elite 2 do sprzedaży trafią już 1 września w cenach odpowiednio 319 i 249 zł.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Jabra