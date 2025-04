Izery nie będzie, ale inny samochód z Jaworzna tak

Fabryka w Jaworznie powstanie, ale nie dla Izery

Wygląda na to, że Geely stracił cierpliwość do polskich polityków. Nic w tym zresztą dziwnego, skoro przez prawie 3 lata nic nie drgnęło do przodu. Z słów przedstawicieli EMP wynika, że nowy partner najpewniej również będzie chiński, ale najpewniej będzie to kto inny. Zmieni się również plan na nowy samochód. Będzie to nie osobna marka, a część nowej europejskiej marki rozwijanej wspólnie z partnerem. Siedziba ma być jednak w Jaworznie.