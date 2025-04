iPhone tylko u 12% Polaków, kupujemy coraz tańsze telefony

Tylko co trzecią osobę stać na telefon w cenie powyżej 1000 zł

Zaledwie 34% ankietowanych wskazało, że ma telefon o wartości przekraczającej 1000 zł, tymczasem w badaniu sprzed 2 lat odsetek ten wynosił 37%. Z kolei z 30% do zaledwie 24% spadł udział urządzeń o wartości pomiędzy 501 a 1000 zł. Wzrosty widać natomiast w najtańszych segmentach urządzeń.

Z 17 do 21% wzrósł wśród Polaków udział telefonów w cenach od 201 do 500 zł oraz z 6 do 7% dla urządzeń w cenach od 101 do 200 zł. Najczęściej posiadane telefony mają nie więcej niż 1,5 roku (48% ankietowanych), ale udział nowych urządzeń wyraźnie spadł na przestrzeni 2 lat, bo w poprzednim badaniu wynosił on 59%. Wzrosty widać natomiast w przypadku telefonów mających powyżej 2 lat, to już nie 23% tylko aż 33% telefonów Polaków.

Na pytanie, jak często wymieniasz telefon ankietowali w aż 55% odpowiedzieli, że rzadziej niż co 2 lata, względem 36% w poprzednim badaniu. Z kolei odsetek osób wymieniający telefon co dwa lata spadł z 46 do 37%. Wymianę co roku lub częściej deklaruje już tylko 2% osób, względem 5% przed dwoma laty.

Aż 85% smartfonów Polaków pracuje pod kontrolą systemu Android, kolejne 12% to telefony z iOS (iPhone'y), ale jak widać z tych statystyk wciąż w użyciu są też telefony z bardziej niszowymi platformami (3%).

Telefony kupujemy najczęściej u operatorów

Operatorzy komórkowi są wciąż największymi dostawcami telefonów w Polsce, choć ich udział według ankiety spadł z 32% do 29%. Na drugim miejscu są stacjonarne punkty elektromarketów z 24% udziałem, a trzecia pozycja należy do platformy Allegro, która jednak wyraźnie straciła w ciągu 2 lat z 13 do 11%. Bardzo duży wzrost widać w eCommerce, bo udział sklepów internetowych wzrósł na przestrzeni 2 lat z 6 do 11%.

Za telefony płacimy zwykle gotówką (29%, wzrost o 1 p.proc.), na drugim miejscu są raty u operatorów (27%, wzrost o 1 p.proc.), trzecia jest jednorazowa płatność kartą (23%, spadek o 1 p.proc.), a największy wzrost odnotowały raty zero procent — z 12 do 15% udziału. Kredyt na telefon to już tylko 1% udziału (z 3%), a leasing ma niezmiennie 1%.

