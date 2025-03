iPhone 18 w nowej technologii. Wiemy ile zyska mocy

Mniejsze układy, większa wydajność

Co to oznacza dla iPhone'a 18 w kwestii wydajności? Będzie więcej tranzystorów w każdym układzie, co przełoży się na 15 procent wyższą wydajność w użytkowaniu oraz 30 proc. większą energooszczędność od układów A19 (które trafią do iPhone'a 17 i są produkowane jeszcze w 3 nm).