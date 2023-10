Intel Core i9-14900K i i5-14600K trafiły do sklepów. Ceny są wysokie

Procesory Intel Core i9-14900K i i5-14600K trafiły do pierwszego sklepu. Ceny nie są atrakcyjne względem poprzedniej generacji.

Wkrótce powinny zadebiutować procesory Intel Raptor Lake Refresh, czyli 14. generacja układów Core. Pojawiły się one już nawet w jednym z hiszpańskich sklepów i ceny zdecydowanie nie są atrakcyjne w porównaniu do poprzedniej generacji CPU.

Ceny Core i9-14900K i i5-14600K

Do hiszpańskiego sklepu trafiły procesory Core i9-14900K, Core i9-14900KF, Core i5-14600K oraz Core i5-14600KF. Pierwszy z nich kosztuje 799,96 euro, co według aktualnego kursu daje ponad 3600 zł. Dla porównania w tym samym sklepie model Core i9-13900K można w tym momencie kupić za 639,94 euro. Różnica to aż 160 euro.

Podobnie wygląda to w przypadku pozostałych modeli. Model Core i9-14900KF kosztuje 779,95 euro i jest aż o 190 euro droższy od swojego poprzednika. Z kolei Core i5-14600K i i5-14600KF zostały wycenione na kolejno 429,95 oraz 389,95 euro. W ich przypadku mówimy o podwyżce o kolejno 88 i 70 euro.

Trzeba jednak zaznaczyć, że powyższych cen nie można traktować oficjalnie. Równie dobrze mogą to być tylko przykładowe kwoty i w dniu premiery mogą się zmienić. Trudno uwierzyć, aby Intel przyszykował użytkownikom aż tak duży wzrost cen i to w przypadku tylko odświeżenia poprzedniej generacji.

Zobacz: Intel szaleje. Nadciągają 40-rdzeniowe procesory

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz