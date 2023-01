Pojawiła się nowa, tajemnicza karta graficzna Intela

W bazie programu CompuBench pojawiła się nowa, tajemnicza karta graficzna Intel Arc. Dzięki temu dużo się o niej dowiadujemy.

Intel do tej pory zaprezentował tylko kilka modeli swoich kart graficznych do desktopów. Być może wkrótce dołączy do nich kolejny model, który został zauważony w bazie programu CompuBench, dzięki czemu poznaliśmy też jego częściową specyfikację.

Nowa karta graficzna Intela

Grafika znaleziona w bazie CompuBench wyposażona jest w 256 jednostek obliczeniowych, czyli 16 rdzeni Xe. Intel co prawda ma taki model w swojej ofercie, ale jest to Arc A550M, czyli konstrukcja stworzona z myślą o laptopach. Tymczasem nowy model ma taktowanie na poziomie aż 2400-2450 MHz, co sugeruje, że jednak mamy do czynienia z wersją desktopową.

Taka specyfikacja plasowałaby nową kartę między modelami Arc A380 (8 rdzeni Xe) a Arc A580 (24 rdzenie Xe). Poza tym zgadza się z modelem Intel ACM-G12, o którym plotki pojawiały się już wcześniej. Jeśli chodzi o wydajność, to CompuBench nie najlepiej sprawdza się przy określaniu możliwości gamingowych, ale wynika, że karta jest o około 42 proc. wolniejsza od Intel Arc A770.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: KitGuru