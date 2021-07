Intel Core i9-12900K jest piekielnie szybki. Deklasuje Ryzena 9 5950X

Intel Core i9-12900K może być procesorem piekielnie szybkim. Wyciekły jego pierwsze testy w programie Cinebench R20 i układ z serii Alder Lake praktycznie deklasuje konkurencyjnego Ryzen 9 5950X.

Jeszcze w tym roku na sklepowe półki trafią pierwsze procesory Intel Alder Lake, które nie tylko wykorzystają litografię 10 nm, ale dodatkowo będą miały budowę w stylu big.LITTLE, znaną między innymi z rynku mobilnego. Tak zwanym flagowym modelem, czyli najmocniejszym w ofercie, będzie Core i9-12900K z 16 rdzeniami oraz obsługą 24 wątków. Do sieci właśnie wyciekły jego pierwsze testy i wygląda na to, że będzie to bardzo wydajny układ, który daleko w polu pozostawi konkurencję ze strony AMD.

Intel Alder Lake deklasuje AMD?

Jeśli wierzyć najnowszym pogłoskom, to Intel Core i9-12900K w programie Cinebench R20 uzyskał wynik 810 punktów dla jednego rdzenia i 11600 punktów w teście wielordzeniowym. Dla porównania AMD Ryzen 9 5950X w tych samych testach zdobywa kolejno 643 oraz 10409 punktów. W przypadku jednego rdzenia mowa więc aż o 26-procentowej różnicy w wydajności. W teście wielordzeniowym przewaga Intela jest mniejsza, ale nadal wynosi 11 procent. Należy jednak zaznaczyć, że sam Raichu, który stoi za tym przeciekiem, twierdzi, aby nie wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków. Trudno się z nim nie zgodzić. To w końcu tylko benchmark, a poza tym nie znamy zużycia energii nowego CPU.

Chociaż do powyższych informacji należy podchodzić ze sporym dystansem, to nie zmienia to faktu, że procesory Intel Alder Lake zapowiadają się niezwykle ciekawie. Wprowadzenie budowy w stylu big.LITTLE może być dużą rewolucją. Core i9-12900K ma wykorzystywać 8 wydajnych rdzeni Golden Cove oraz 8 energooszczędnych rdzeni Gracemont. Tylko te pierwsze obsłużą HyperThreading, co przekłada się łącznie na 24 wątki. Desktopowe modele Alder Lake mają trafić do sprzedaży pod koniec 2021 roku.

