Na czarnym rynku kupisz procesor, którego nie ma jeszcze w sklepach

Chociaż procesory Intel Alder Lake, jak wynika z niedawnych przecieków, zadebiutują dopiero na przełomie 2021 i 2022 roku, to już dzisiaj jeden z nich można kupić. Intel Core i9-12900K, bo o niego właśnie chodzi, dostępny jest na czarnym rynku.

Procesory Intel Alder Lake w wersji desktopowej mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Z dotychczasowych informacji wynika, że przyniosą one dużą rewolucję nie tylko w portfolio samego Intela, ale również dla całego rynku. Nowe układy produkowane będą w procesie technologicznym 10 nm i będą miały budowę w stylu big.LITTLE z mocniejszymi i słabszymi, ale energooszczędnym rdzeniami. Do tego będą obsługiwać nowe pamięci RAM w standardzie DDR5. Zanim jednak trafią na sklepowe półki, musimy jeszcze poczekać kilka miesięcy. Chyba że nie musimy, bo jeden z nich jest już dostępny w sprzedaży na czarnym rynku.

Intel Alder Lake na czarnym rynku

Mowa o modelu Intel Core i9-12900K, czyli tzw. flagowym układzie z desktopowej serii Alder Lake. Ten jest w tym momencie dostępny na chińskim, czarnym rynku w cenach od 6900 do 7500 jenów, czyli około 4100-4500 zł. Niestety, na ten moment nie ma żadnych zdjęć CPU, ale prawdopodobnie wynika to ze strachu przed ujawnieniem źródła układów, które nie są oficjalnie dostępne jeszcze w sprzedaży. Sam procesor wyposażony jest w 8 wydajnych rdzeni Golden Cove oraz 8 energooszczędnych rdzeni Gracemont. Tylko te pierwsze wspierają HyperThreading, więc całościowo CPU obsługuje 24 wątki. Z plotek wynika, że jego taktowanie to 3,7 GHz bazowo i do 5,3 GHz w Boost.

Dostępne na czarnym rynku procesory to zapewne jednostki w wersji inżynieryjnej, które mogą się różnić od produktu finalnego, np. taktowaniami lub brakiem niektórych funkcji. Poza tym zakup takiej jednostki wiąże się z jeszcze jednym problemem. Chodzi oczywiście o płyty główne z nową podstawką LGA1700, których też nie ma w sklepach. Co więcej, podejrzewam, że zdobycie takiej jest w tej chwili jeszcze trudniejsze niż kupno samego procesora. Nie zmienia to faktu, że pojawienie się Alder Lake na czarnym rynku można potraktować jako zapowiedź nadchodzącej premiery. Desktopowe procesory mają zadebiutować pod koniec 2021 roku. Na modele mobilne i vPro poczekamy do pierwszego kwartału 2022.

Zobacz: Tak będzie wyglądać laptop Realme Book

Zobacz: Lenovo znowu na komputerowym tronie, HP drugi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: VideoCardz